Inchiesta di Bergamo. "Se ci chiudono ora è la fine". I patti per tacere la verità sul Covid

Sono questi alcuni dei passaggi scritti dal microbiologo Andrea Crisanti nella consulenza depositata alla Procura di. L'sulla gestione delle prime fasi dell'emergenza coronavirus ...Sono accusati di non aver fatto scorta di guanti e mascherine, di non aver deciso esami tempestivi per i pazienti ricoverati con insufficienza respiratoria, di aver causato il contagio - e in due casi ...E MILANO - Una gestione "nel caos". Che ha fatto perdere "giorni preziosi". Una catena di comando "caratterizzata da incomprensioni, inefficienze, ritardi", affidata a una struttura ...

Inchiesta Covid, il procuratore di Bergamo: "Brusaferro impedì l'adozione di misure anti Covid" - Cronaca Agenzia ANSA

CAGLIARI. Dal 2004 al 2020 "non sono mai state intraprese attività per valutare lo stato di attuazione del Piano Pandemico Nazionale e verificare la preparazione dell'Italia di fronte al rischio pande ...L’accusa di Crisanti a Brusaferro: “Non lesse il piano pandemico”. La chat del governatore lombardo Emergono nuovi dettagli sull'inchiesta della procura di Bergamo sul Covid e le mancate chiusure.