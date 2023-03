Inchiesta Covid, sulla zona rossa in Val Seriana da Conte e Fontana versioni opposte ai pm di Bergamo (Di sabato 4 marzo 2023) Il verbale è agli atti dell'Inchiesta. Conte spiegò anche che da Fontana non arrivarono mai 'richieste formali o informali' sulla zona rossa e parlò della mail che il governatore gli inviò il 28 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 4 marzo 2023) Il verbale è agli atti dell'spiegò anche che danon arrivarono mai 'richieste formali o informali'e parlò della mail che il governatore gli inviò il 28 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Usano l’inchiesta sul Covid per affossare la commissione ??? Se Berlino tiene duro, auto verde in… - pfmajorino : Inchiesta Covid, Lamorgese smentisce Fontana: «Poteva creare la zona rossa a Bergamo» - LaVeritaWeb : Non c’è solo la zona rossa bergamasca: gli italiani hanno diritto alla verità su ventilatori, mascherine, Dad, sier… - Silvia50747731 : @TgLa7 I collaborazionisti gli 'angeli' in camice hanno partecipato a quello che sta accadendo, rovinando la salute… - GustavoMichele6 : Covid, inchiesta di Bergamo. “Se ci chiudono ora è la fine” - la Repubblica -