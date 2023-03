Inchiesta Covid e mancata zona rossa in Val Seriana, Crisanti: «Logica politica ha prevalso sulla necessità di protezione» (Di sabato 4 marzo 2023) Per spiegare perché la zona rossa non fu estesa alla Val Seriana, Andrea Crisanti nella sua relazione cita l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Nella riunione del 2 marzo 2020», scrive il microbiologo nel documento agli atti dell’Inchiesta di Bergamo sulla gestione del Covid in val Seriana, «afferma che “la zona rossa va utilizzata con parsimonia perché ha un costo sociale politico ed economico molto elevato”. Queste considerazioni hanno prevalso sulla esigenza di proteggere gli operatori del sistema sanitario nazionale e i cittadini dalla diffusione del contagio». In un altro passaggio, come riferisce l’Ansa, Crisanti si sofferma sul ruolo del ministero ... Leggi su open.online (Di sabato 4 marzo 2023) Per spiegare perché lanon fu estesa alla Val, Andreanella sua relazione cita l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Nella riunione del 2 marzo 2020», scrive il microbiologo nel documento agli atti dell’di Bergamogestione delin val, «afferma che “lava utilizzata con parsimonia perché ha un costo sociale politico ed economico molto elevato”. Queste considerazioni hannoesigenza di proteggere gli operatori del sistema sanitario nazionale e i cittadini dalla diffusione del contagio». In un altro passaggio, come riferisce l’Ansa,si sofferma sul ruolo del ministero ...

