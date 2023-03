Inchiesta Covid, Crisanti nella relazione: governo sapeva ma non ha agito in tempo (Di sabato 4 marzo 2023) Il piano pandemico fu scartato perché “era datato e non costruito specificamente su un coronavirus ma su un virus influenzale”. Già dal 12 febbraio 2020, cioè otto giorni prima del Paziente 1, i componenti prima della task force del ministero e poi del Cts conoscevano "la situazione di vulnerabilità in cui si trovava l'Italia di fronte alla pandemia di Covid" e tuttavia decisero di secretare il piano che avrebbe potuto salvare migliaia di vite per non creare allarme nell’opinione pubblica. Sono questi alcuni dei passaggi scritti dal microbiologo Andrea Crisanti nella consulenza depositata alla Procura di Bergamo. L'Inchiesta sulla gestione delle prime fasi dell’emergenza coronavirus coinvolge 19 indagati, tra cui l'ex premier Giuseppe Conte, l'ex ministro Roberto Speranza e il governatore della Lombardia Attilio ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 4 marzo 2023) Il piano pandemico fu scartato perché “era datato e non costruito specificamente su un coronavirus ma su un virus influenzale”. Già dal 12 febbraio 2020, cioè otto giorni prima del Paziente 1, i componenti prima della task force del ministero e poi del Cts conoscevano "la situazione di vulnerabilità in cui si trovava l'Italia di fronte alla pandemia di" e tuttavia decisero di secretare il piano che avrebbe potuto salvare migliaia di vite per non creare allarme nell’opinione pubblica. Sono questi alcuni dei passaggi scritti dal microbiologo Andreaconsulenza depositata alla Procura di Bergamo. L'sulla gestione delle prime fasi dell’emergenza coronavirus coinvolge 19 indagati, tra cui l'ex premier Giuseppe Conte, l'ex ministro Roberto Speranza e il governatore della Lombardia Attilio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Usano l’inchiesta sul Covid per affossare la commissione ??? Se Berlino tiene duro, auto verde in… - LaVeritaWeb : Non c’è solo la zona rossa bergamasca: gli italiani hanno diritto alla verità su ventilatori, mascherine, Dad, sier… - FratellidItalia : ?? Partono i lavori sulla Commissione di inchiesta sul covid che sarà distinta dall’inchiesta della magistratura. R… - kiara86769608 : Covid, da Travaglio a Sallusti: per una volta tutti d’accordo contro l’inchiesta - MaryDeBe72 : RT @fenice_risorta: Adesso si comincia a capire perché alcuni partiti, non volevano la commissione d'inchiesta sul #covid Hanno parecchie c… -