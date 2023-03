Inchiesta Covid, Conte: “Fontana non richiese zona rossa ad Alzano e Nembro” (Di sabato 4 marzo 2023) Emergono le prime dichiarazioni di Giuseppe Conte sull’Inchiesta per la gestione della prima ondata Covid a Bergamo, risalenti al giugno 2020. In particolare, si cerca di capire la ricostruzione delle comunicazioni tra l’allora primo ministro, il ministro della Salute Roberto Speranza e il governatore regionale lombardo Attilio Fontana. Con Regione Lombardia non ho avuto interlocuzioni ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 4 marzo 2023) Emergono le prime dichiarazioni di Giuseppesull’per la gestione della prima ondataa Bergamo, risalenti al giugno 2020. In particolare, si cerca di capire la ricostruzione delle comunicazioni tra l’allora primo ministro, il ministro della Salute Roberto Speranza e il governatore regionale lombardo Attilio. Con Regione Lombardia non ho avuto interlocuzioni ... TAG24.

