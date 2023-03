Inchiesta Covid, Conte: “Fontana non chiese la zona rossa. A marzo chiudemmo l’Italia” (Di sabato 4 marzo 2023) "Con Regione Lombardia non ho avuto interlocuzioni dirette in materia di 'zona rossa' per Nembro e Alzano. Le mie interlocuzioni sono state solo con il Presidente Fontana ed escludo che mi sia stata chiesta l'istituzione di una zona rossa per Nembro e Alzano". Così, nel giugno 2020, l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondeva ai pm di Bergamo, sentito come persona informata sui fatti nell'indagine sulla gestione della prima ondata di Covid in Val Seriana. È quanto emerge dal verbale agli atti dell’Inchiesta, che riporta come Conte spiegò che da Fontana non erano mai arrivate "richieste formali o informali" sulla zona rossa e parlò della mail che il governatore gli inviò ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 4 marzo 2023) "Con Regione Lombardia non ho avuto interlocuzioni dirette in materia di '' per Nembro e Alzano. Le mie interlocuzioni sono state solo con il Presidenteed escludo che mi sia stata chiesta l'istituzione di unaper Nembro e Alzano". Così, nel giugno 2020, l’allora presidente del Consiglio Giusepperispondeva ai pm di Bergamo, sentito come persona informata sui fatti nell'indagine sulla gestione della prima ondata diin Val Seriana. È quanto emerge dal verbale agli atti dell’, che riporta comespiegò che danon erano mai arrivate "richieste formali o informali" sullae parlò della mail che il governatore gli inviò ...

