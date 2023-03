Inchiesta covid Bergamo, Crisanti: “Fuga di notizie? Querelo chi fa mio nome” (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – “Rimango di sasso. Ho avuto la perizia per tre anni e non è uscito nulla. Non sapevo chi fossero gli indagati. Chi fa il mio nome dice il falso e sono pronto a querelare. E sarò intransigente. Ma poi la perizia non è che contiene i nomi degli indagati, è una mappa logica che ricostruisce i fatti e permette agli inquirenti di contestualizzare altri documenti. In non ho contatti con la Procura di Bergamo dal mese prima che ho deciso di candidarmi”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Andrea Crisanti, senatore del Pd, autore della perizia tecnica al centro dell’Inchiesta della Procura di Bergamo che ha portato a 19 indagati per le mancate zone rossa in Lombardia, commenta l’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Bergamo per la Fuga di ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – “Rimango di sasso. Ho avuto la perizia per tre anni e non è uscito nulla. Non sapevo chi fossero gli indagati. Chi fa il miodice il falso e sono pronto a querelare. E sarò intransigente. Ma poi la perizia non è che contiene i nomi degli indagati, è una mappa logica che ricostruisce i fatti e permette agli inquirenti di contestualizzare altri documenti. In non ho contatti con la Procura didal mese prima che ho deciso di candidarmi”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Andrea, senatore del Pd, autore della perizia tecnica al centro dell’della Procura diche ha portato a 19 indagati per le mancate zone rossa in Lombardia, commenta l’apertura di un fascicolo da parte della Procura diper ladi ...

