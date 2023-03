Incendio vicino Salerno in una ditta di rottami. Il sindaco: 'Non uscite e non aprite le finestre' (Di sabato 4 marzo 2023) Vasto Incendio e allarme nel salernitano, con il sindaco che invita i cittadini a non uscire di casa. Un rogo si è sviluppato a Sarno , in provincia di Salerno , in un'azienda dell'area industriale ... Leggi su leggo (Di sabato 4 marzo 2023) Vastoe allarme nel salernitano, con ilche invita i cittadini a non uscire di casa. Un rogo si è sviluppato a Sarno , in provincia di, in un'azienda dell'area industriale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #incendio vicino #salerno in una ditta di rottami. Il sindaco: «Non uscite e non aprite le finestre» - giovannaworld96 : RT @BreakingItalyNe: INDONESIA: Incendio in un deposito di stoccaggio di carburante gestita dalla compagnia Pertamina vicino a un'area molt… - giovannaworld96 : RT @BreakingItalyNe: INDONESIA: Incendio in un deposito di stoccaggio di carburante gestita dalla compagnia Pertamina vicino a un'area molt… - BreakingItalyNe : INDONESIA: Incendio in un deposito di stoccaggio di carburante gestita dalla compagnia Pertamina vicino a un'area m… - anjali45758574 : RT @vvfveneto: #Sossano (VI), 20 #vigilidelfuoco al lavoro dalle 8:20 per un vasto #incendio in un’azienda tessile, in via Daniele Manin: n… -