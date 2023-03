In vigore il decreto Ong, ma la stretta viola il diritto internazionale (Di sabato 4 marzo 2023) Poiché la sceneggiatura della realtà sa essere ferocissima proprio ieri, nel bel mezzo del mare di accuse contro i ministri Matteo Piantedosi e Matteo Salvini e nel bel mezzo del dolore che non si attenua per le vittime della strage di Crotone è entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il primo (e unico) atto politico del neo ministro all’Interno Piantedosi, degno erede di quel Salvini: il cosiddetto decreto “anti Ong”. È entrato in vigore il decreto che rende più difficili i soccorsi delle Ong in mare. E ora non resta che attendere i prossimi morti Il fatto che un ministro trovi il tempo di prendersela con le Ong mentre dovrebbe affrontare un evento mastodonticamente complesso come quello delle migrazioni, mentre le guerre infiammano il mondo, mentre il cambiamento climatico asseta interi popoli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 4 marzo 2023) Poiché la sceneggiatura della realtà sa essere ferocissima proprio ieri, nel bel mezzo del mare di accuse contro i ministri Matteo Piantedosi e Matteo Salvini e nel bel mezzo del dolore che non si attenua per le vittime della strage di Crotone è entrato incon la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il primo (e unico) atto politico del neo ministro all’Interno Piantedosi, degno erede di quel Salvini: il cosiddetto“anti Ong”. È entrato inilche rende più difficili i soccorsi delle Ong in mare. E ora non resta che attendere i prossimi morti Il fatto che un ministro trovi il tempo di prendersela con le Ong mentre dovrebbe affrontare un evento mastodonticamente complesso come quello delle migrazioni, mentre le guerre infiammano il mondo, mentre il cambiamento climatico asseta interi popoli ...

