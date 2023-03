In un anno crollati i prestiti a partite Iva e piccole imprese: esplode il rischio usura (Di sabato 4 marzo 2023) Continuano a diminuire i prestiti bancari alle piccole e micro imprese. Tra il 2021 e il 2022 gli impieghi vivi alle aziende con meno di 20 addetti sono scesi di 5,3 miliardi di euro (-4,3 per cento). Lo stock complessivo dei prestiti erogati a questo segmento di aziende è passato da 124 a 118,7 miliardi di euro. Si parla dei prestiti concessi dagli istituti di credito alle imprese di piccolissima dimensione. Una platea di micro imprenditori costituita in massima parte da esercenti, piccoli commercianti, artigiani e lavoratori autonomi. A calcolarlo è l’Ufficio studi della Cgia. E’ un problema non di poco conto, sottolinea la Cgia. Queste micro realtà, tradizionalmente sottocapitalizzate e a corto di liquidità, da tempo non sono più appetibili commercialmente dal sistema bancario. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 marzo 2023) Continuano a diminuire ibancari allee micro. Tra il 2021 e il 2022 gli impieghi vivi alle aziende con meno di 20 addetti sono scesi di 5,3 miliardi di euro (-4,3 per cento). Lo stock complessivo deierogati a questo segmento di aziende è passato da 124 a 118,7 miliardi di euro. Si parla deiconcessi dagli istituti di credito alledi piccolissima dimensione. Una platea di micro imprenditori costituita in massima parte da esercenti, piccoli commercianti, artigiani e lavoratori autonomi. A calcolarlo è l’Ufficio studi della Cgia. E’ un problema non di poco conto, sottolinea la Cgia. Queste micro realtà, tradizionalmente sottocapitalizzate e a corto di liquidità, da tempo non sono più appetibili commercialmente dal sistema bancario. ...

