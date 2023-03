In montagna a Montespluga tra scialpinismo e notti sotte le stelle

(Di sabato 4 marzo 2023) A, in Valchiavenna, c'è «Homeland», il primo comprensorio sciistico senza impianti di risalita. Qui si può noleggiare l'attrezzatura, praticare attività outdoor con le guide alpine e dormire in tenda. E scoprire una nuova dimensione

A Montespluga, in Valchiavenna, c'è «Homeland», il primo comprensorio sciistico senza impianti di risalita. Qui si può noleggiare l'attrezzatura, praticare attività outdoor con le guide alpine e dormi ...(mi-lorenteggio.com) Madesimo, 24 febbraio 2023 – Al confine tra la Lombardia e il cantone svizzero dei Grigioni c’è una realtà tutta da esplorare grazie alla corsa, incastonata tra le stupende vette ...