In migliaia in corteo a Firenze per la Costituzione e per la scuola (Di sabato 4 marzo 2023) AGI - Oltre diecimila persone, secondo la Questura, stanno partecipando al corteo antifascista a Firenze nel contesto della manifestazione ‘Difendiamo scuola e Costituzione' indetta dai sindacati. Tra bandiere Pd, Cgil e arcobaleno, numerosi striscioni e un servizio d'ordine imponente avanzano in testa i sindacati, poi dietro istituzioni, partiti e un mare di giovani e lavoratori. L'iniziativa è stata proclamata dopo il caso dei tre studenti aggrediti davanti al liceo classico Michelangelo per il cui pestaggio sono indagati alcuni esponenti di Azione Studentesca. In corteo c'è anche Annalisa Savino, la preside del liceo fiorentino Leonardo Da Vinci che ha scritto la lettera poi criticata dal ministro Valditara. La dirigente scolastica porta con sé un cartello che recita, accanto alla sigla Lsdv, 'io non sono ... Leggi su agi (Di sabato 4 marzo 2023) AGI - Oltre diecimila persone, secondo la Questura, stanno partecipando alantifascista anel contesto della manifestazione ‘Difendiamo scuola e' indetta dai sindacati. Tra bandiere Pd, Cgil e arcobaleno, numerosi striscioni e un servizio d'ordine imponente avanzano in testa i sindacati, poi dietro istituzioni, partiti e un mare di giovani e lavoratori. L'iniziativa è stata proclamata dopo il caso dei tre studenti aggrediti davanti al liceo classico Michelangelo per il cui pestaggio sono indagati alcuni esponenti di Azione Studentesca. Inc'è anche Annalisa Savino, la preside del liceo fiorentino Leonardo Da Vinci che ha scritto la lettera poi criticata dal ministro Valditara. La dirigente scolastica porta con sé un cartello che recita, accanto alla sigla Lsdv, 'io non sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CotestaLuigi : RT @LaNotiziaTweet: Pestaggio squadrista a Firenze. Conte e Schlein in testa al corteo. Attese migliaia di persone in difesa della Costituz… - marziofatucchi : RT @corrierefirenze: Corteo antifascista a Firenze «per la scuola e la Costituzione», migliaia in piazza. Conte: «Qui per difendere i dirit… - bernyy66 : RT @LaNotiziaTweet: Pestaggio squadrista a Firenze. Conte e Schlein in testa al corteo. Attese migliaia di persone in difesa della Costituz… - infoitinterno : Liceo Firenze, in migliaia al corteo antifascista - iltirreno : ll mondo della scuola manifesta a Firenze 'per dire no a una violenza squadrista da condannare senza se e senza ma,… -