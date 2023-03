In Italia sei milioni di obesi, l’associazione medici endocrinologi: “È una malattia, ma c’è la tendenza a prescrivere poco i farmaci” (Di sabato 4 marzo 2023) “Nessuno accuserebbe mai un diabetico di essere responsabile della sua malattia, mentre in molti sono pronti a puntare il dito contro una persona obesa e le sue presunte scelte di vita sbagliate. Ma la verità è che così come nessun diabetico sceglie di diventarlo, anche l’obeso non sceglie di esserlo”. È un messaggio chiaro e preciso quello che Marco Chianelli, coordinatore della Commissione obesità e Metabolismo dell’associazione medici endocrinologi (AME), lancia in occasione della Giornata mondiale dell’obesità, che si celebra il prossimo 4 marzo. Quello che lo specialista ritiene necessario è un vero e proprio cambio di paradigma in cui l’obesità non è più considerata una colpa, ma una vera e propria malattia. Ed è anche uno dei messaggi chiavi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) “Nessuno accuserebbe mai un diabetico di essere responsabile della sua, mentre in molti sono pronti a puntare il dito contro una persona obesa e le sue presunte scelte di vita sbagliate. Ma la verità è che così come nessun diabetico sceglie di diventarlo, anche l’obeso non sceglie di esserlo”. È un messaggio chiaro e preciso quello che Marco Chianelli, coordinatore della Commissionetà e Metabolismo del(AME), lancia in occasione della Giornata mondiale dell’tà, che si celebra il prossimo 4 marzo. Quello che lo specialista ritiene necessario è un vero e proprio cambio di paradigma in cui l’tà non è più considerata una colpa, ma una vera e propria. Ed è anche uno dei messaggi chiavi ...

