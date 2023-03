"In guerra con la Cina". La mossa americana, cosa sa Caracciolo (Di sabato 4 marzo 2023) "Gli americani avrebbero deciso di accorciare i tempi della guerra in Ucraina". A spiegare la prossima mossa americana, nel conflitto ucraino, è Lucio Caracciolo che ospite a "Otto e mezzo", nella puntata di venerdì 4 marzo, svela a Lilli Gruber e ai suoi telespettatori un terrificante retroscena. Il ragionamento di uno dei maggiori analisti di geopolitica internazionale è il seguente: "Per loro il problema della Cina è più importante di quello della Russia. L'industria militare americana non può dalla sera alla mattina produrre, per decisione del presidente Biden, quello che servirebbe per armare gli ucraini oltre un certo limite". Secondo Caracciolo la vera preoccupazione della Difesa americana sarebbe però questa: "Il Pentagono ritiene: scusate, ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 marzo 2023) "Gli americani avrebbero deciso di accorciare i tempi dellain Ucraina". A spiegare la prossima, nel conflitto ucraino, è Lucioche ospite a "Otto e mezzo", nella puntata di venerdì 4 marzo, svela a Lilli Gruber e ai suoi telespettatori un terrificante retroscena. Il ragionamento di uno dei maggiori analisti di geopolitica internazionale è il seguente: "Per loro il problema dellaè più importante di quello della Russia. L'industria militarenon può dalla sera alla mattina produrre, per decisione del presidente Biden, quello che servirebbe per armare gli ucraini oltre un certo limite". Secondola vera preoccupazione della Difesasarebbe però questa: "Il Pentagono ritiene: scusate, ...

