(Adnkronos) - Il Giappone otterrà il 90% dell'energia elettrica da fonti pulite entro il 2035: è quanto emerge da uno studio del Lawrence Berkeley National Laboratory, insieme al Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. Lo studio rileva...

Alstom inaugura vicino Lecco stabilimento elettrificazione ferrovie ... concentra la produzione di materiale per l'elettrificazione che ... ma in tutto il mondo (Algeria, Dubai, Francia, Giappone, Grecia, ... morsetteria per sottostazioni e linee di distribuzione di energia ... Carbon credits, così 15mila fornelli da cucina in Madagascar generano un milione di euro ... Usa, India, Russia e Giappone. Per abbattere queste emissioni, dato che per le aziende l'impatto zero sarebbe praticamente impossibile, ci sono i crediti di carbonio. Ossia strumenti finanziari ... In Giappone l'energia green corre veloce Una prospettiva rosea, considerando che, al momento in Giappone, l'energia green - che comprende la generazione da fonti solari, eoliche, idroelettriche, a biomassa, a idrogeno e nucleari - ...