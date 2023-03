In Calabria arriva il cimitero internazionale dei migranti, Occhiuto: “Daremo dignità alla morte” (Di sabato 4 marzo 2023) “La Calabria darà dignità alla morte dei poveri migranti, nei tragici naufragi, con il cimitero internazionale dei migranti”. A dirlo è Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, in seno ad un faccia a faccia avuto con il leader del Movimento Diritti Civili Franco Corbelli. Calabria verso cimitero internazionale dei migranti, di che si tratta La ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 4 marzo 2023) “Ladaràdei poveri, nei tragici naufragi, con ildei”. A dirlo è Roberto, Presidente della Regione, in seno ad un faccia a faccia avuto con il leader del Movimento Diritti Civili Franco Corbelli.versodei, di che si tratta La ... TAG24.

