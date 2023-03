IMU sul soppalco: occhio alla normativa attuale. Cosa cambia se usato o inutilizzato (Di sabato 4 marzo 2023) Se siamo proprietari di un immobile commerciale all’interno del quale é presente un soppalco inutilizzabile, possiamo evitare di pagare l’IMU per quella superficie? Scopriamo Cosa dice la normativa. Poniamo di avere un immobile commerciale e, al suo interno, un soppalco fatiscente e che non utilizziamo da tempo. Ebbene: dobbiamo pagare l’IMU anche per questa porzione di superficie in disuso? Oppure la normativa ci consente di ottenere un’esenzione totale o anche solo una riduzione di costo sulla sua base imponibile? soppalco inutilizzato: si può avere una riduzione IMU? – ILoveTrading.itPer scoprirlo, dobbiamo fare riferimento all’articolo 1 della legge 160 del 2019 attualmente in vigore. L’argomento viene disciplinato tra i commi 738 e 783 dell’articolo e, nello ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 4 marzo 2023) Se siamo proprietari di un immobile commerciale all’interno del quale é presente uninutilizzabile, possiamo evitare di pagare l’IMU per quella superficie? Scopriamodice la. Poniamo di avere un immobile commerciale e, al suo interno, unfatiscente e che non utilizziamo da tempo. Ebbene: dobbiamo pagare l’IMU anche per questa porzione di superficie in disuso? Oppure laci consente di ottenere un’esenzione totale o anche solo una riduzione di costo sulla sua base imponibile?: si può avere una riduzione IMU? – ILoveTrading.itPer scoprirlo, dobbiamo fare riferimento all’articolo 1 della legge 160 del 2019 attualmente in vigore. L’argomento viene disciplinato tra i commi 738 e 783 dell’articolo e, nello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancoLaureana : Bonus locazioni e Imu per il turismo, aggiornate Faq sul sito delle Entrate - orsobianco : @FaccioTommaso monti introdusse IMU 1a casa con curiose esenzioni: - se ho 100 appartamenti intestati a una societ… - IlBacodaSeta : Martedì sul sito del Baco la diretta del Consiglio comunale di Sona. Si parlerà anche di IMU ed IRPEF Il Consiglio… - FratellidItalia : RT @adg_iovoto: A Italia Notizie ho raccontato le mie prime azioni a favore degli italiani all'estero - eliminare l’IMU e garantire il riac… - Enrico26659481 : @gspazianitesta Proposta Riduciamo l'IMU per chi non si è fatti ristrutturare la villetta a spese dello stato ?? C… -