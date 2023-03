(Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – Lae ladifrenano l’imprenditoria femminile per questo serve un cambio di mindset supportato dalla tecnologia. Secondo l’Osservatorio Women in Business di SumUp a frenare le imprenditrici italiane è soprattutto la(56,4%) ma anche ladi(35%) è un tema. Insomma, in termini di parità di genere in campo imprenditoriale, l’Italia si conferma ancora un passo indietro rispetto agli altri Paesi europei: secondo i dati ufficiali di Unioncamere a fine settembre 2022 le aziende femminili erano infatti più di 1 milione 342 mila, rappresentando il 22,18% dell’imprenditoria italiana, mentre negli altri paesi dell’Ue la percentuale media è intorno al 32%. L’Osservatorio Women in Business condotto dalla fintech SumUp conferma così ...

... nel 35,7% dei casi ammettono infatti di essere frenate dalla paura di fallire e oltre 4su 10 percepiscono di avere più difficoltà a far crescere un'impresa rispetto agli uomini. Una visione,......è quello di sottolineare come queste, sfidando le convenzioni sociali che le volevano relegate in ruoli diversi, siano state pioniere nel conquistare i cieli compiendo gesta ederoiche ,...... Erika Liberati - confermano il ruolo rilevante svolto nella nostra regione dalleguidate da, che con passione e determinazione contribuiscono allo sviluppo e al progresso della nostra ...

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – La burocrazia e la paura di fallire frenano l'imprenditoria femminile per questo serve un cambio di mindset supportato dalla tecnologia. Secondo l'Osservatorio Women in Busi ...