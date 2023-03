Impresa Lazio | il Napoli si può fermare

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 marzo 2023) – Se l’è giocata bene Sarri, la partita contro la sua ex squadra. Alla vigilia nessuno avrebbe scommesso sulla vittoria della, che ha sconfitto ilper 1-0 nel derby del centrosud con vista Vesuvio. Un gol solo, l’ha realizzato Vecino, ma le emozioni sono state tante, come pure le occasioni per entrambe le squadre. Un palo per parte e Provedel e Di Lorenzo autori di un miracolo ciascuno nel cacciare via palloni che già sembravano voler entrare con prepotenza in porta. Al 5’ minuto del primo tempo, Vecino ci prova: su lancio di Luis Alberto da calcio d’angolo, di testa gira il pallone dove Meret non può arrivarci, ma ci arriva Di Lorenzo che respinge di testa sulla linea di porta. Al 67’ arriva un fulmine a ciel sereno sulla porta partenopea. Kvaratshkelia, per gli amici solo Kvara, interviene maluccio su un cross dalla sinistra, tocca di ...