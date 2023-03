Impresa Lazio a Napoli: Sarri ingabbia Osimhen e Kvaratskhelia (Di sabato 4 marzo 2023) Lazio da urlo. Passa al Maradona, Sarri dà una lezione al suo vecchio Napoli e conquista tre punti pesanti per lotta Champions. Finisce 0-1 con gol del migliore in campo, Vecino, schierato a sorpresa dal tecnico biancoceleste per bloccare le fonti di gioco della capolista. Mossa decisiva, ma è tutta la squadra che gioca una partita perfetta contro una squadra che aveva vinto fino a ieri sera 21 partite su 24. Coraggio, intensità e una prova impeccabile della difesa che rischia pochissimo davanti al migliore attacco del campionato (quattordicesima partita senza subire gol, cinque consecutiva compresa la coppa nell'ultimo periodo). Per la lotta scudetto cambia poco, il Napoli ha un vantaggio troppo grande per rischiare ricadute per questa sconfitta inattesa. Per la Lazio cambia tantissimo, nell'autostima ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 marzo 2023)da urlo. Passa al Maradona,dà una lezione al suo vecchioe conquista tre punti pesanti per lotta Champions. Finisce 0-1 con gol del migliore in campo, Vecino, schierato a sorpresa dal tecnico biancoceleste per bloccare le fonti di gioco della capolista. Mossa decisiva, ma è tutta la squadra che gioca una partita perfetta contro una squadra che aveva vinto fino a ieri sera 21 partite su 24. Coraggio, intensità e una prova impeccabile della difesa che rischia pochissimo davanti al migliore attacco del campionato (quattordicesima partita senza subire gol, cinque consecutiva compresa la coppa nell'ultimo periodo). Per la lotta scudetto cambia poco, ilha un vantaggio troppo grande per rischiare ricadute per questa sconfitta inattesa. Per lacambia tantissimo, nell'autostima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gia37428511 : Arrigo Sacchi:'Per la Lazio, considerando che la rosa è inferiore per numero e anche per qualità a quella del Napol… - rizzi_mr : RT @_ThousandN: Rispetto Allegri per essersi prestato a questa farsa, commentando la serie A come fosse una cosa seria, ma che la Juventus… - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - MrETP : RT @_ThousandN: Rispetto Allegri per essersi prestato a questa farsa, commentando la serie A come fosse una cosa seria, ma che la Juventus… - _ThousandN : Rispetto Allegri per essersi prestato a questa farsa, commentando la serie A come fosse una cosa seria, ma che la J… -