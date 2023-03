Il voyeurismo dei naufragi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 4 marzo 2023) Non disse: vi andiamo a prendere noi, non partite. Tanto meno che era meglio che con quel tempaccio lasciassero a casa i bambini. Disse: “Posso soltanto sperare che l’altra parte del mondo, che prova un affetto così profondo per questi delinquenti, tramuti quell’affetto in aiuto concreto. Noi, dal canto nostro siamo pronti a mettere questi delinquenti a disposizione di quei paesi anche a bordo di navi di lusso”. Così Adolf Hitler, nel 1938, alla vigilia della Conferenza internazionale di Evian, convocata da Roosevelt per coordinare l’accoglienza dei profughi dalla Germania nazista. Per l’ideologia nazista era un’operazione di polizia, certo non di salvataggio. Roosevelt era sotto tiro. Il Congresso e l’opinione pubblica americana, aizzata dai giornali di destra, pretendevano il blocco dei porti. La Conferenza di Evian si rivelò una scappatoia per alleggerirsi la coscienza. Durò otto ...