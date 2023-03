Il vice sindaco di Buonalbergo aderisce a Forza Italia (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “Con l’adesione del vice sindaco Chiara Caggiano, Forza Italia sarà fortemente rappresentata anche a Buonalbergo. Chiara, prima eletta nelle ultime due competizioni comunali, ha fortemente collaborato insieme a tanti amici alla mia elezione alla Camera dei Deputati. Sarò vicino alla cittadinanza di Buonalbergo con sensibilità e costanza. Nei prossimi giorni mi recherò a Buonalbergo.” Così in una nota, il Commissario Provinciale e vice Coordinatore regionale di Forza Italia, l’On. Francesco Maria Rubano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “Con l’adesione delChiara Caggiano,sarà fortemente rappresentata anche a. Chiara, prima eletta nelle ultime due competizioni comunali, ha fortemente collaborato insieme a tanti amici alla mia elezione alla Camera dei Deputati. Sarò vicino alla cittadinanza dicon sensibilità e costanza. Nei prossimi giorni mi recherò a.” Così in una nota, il Commissario Provinciale eCoordinatore regionale di, l’On. Francesco Maria Rubano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

