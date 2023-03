Il sondaggio che fa a pezzi Lilli Gruber. “Chi è meglio di lei”, si resta senza fiato (Di sabato 4 marzo 2023) Una classifica dei giornalisti più noti in Italia, con un'assoluta sorpresa: Paolo Brosio fa meglio di Lilli Gruber. Rai, in collaborazione con Ipsos, ha effettuato un monitoraggio che doveva rimanere riservato, ma Dagospia ci ha messo sopra le mani. La giornalista e conduttrice di Otto e mezzo su La7 si piazza soltanto al settimo posto della graduatoria dei volti noti della televisione italiana, venendo battuta pure da un'altra donna, Benedetta Parodi. Svetta davanti a tutti Bruno Vespa, conosciuto da nove italiani su dieci che hanno risposto al sondaggio, mentre in seconda piazza c'è Alfonso Signorini, con Enrico Mentana che si piazza sul gradino più basso del podio. Questi i primi nomi in classifica: Bruno Vespa 89.8% Alfonso Signorini: 86.3% Enrico Mentana: 81.3% Paolo Brosio: 77.9% Massimo Giletti: 76.9% ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 marzo 2023) Una classifica dei giornalisti più noti in Italia, con un'assoluta sorpresa: Paolo Brosio fadi. Rai, in collaborazione con Ipsos, ha effettuato un monitoraggio che doveva rimanere riservato, ma Dagospia ci ha messo sopra le mani. La giornalista e conduttrice di Otto e mezzo su La7 si piazza soltanto al settimo posto della graduatoria dei volti noti della televisione italiana, venendo battuta pure da un'altra donna, Benedetta Parodi. Svetta davanti a tutti Bruno Vespa, conosciuto da nove italiani su dieci che hanno risposto al, mentre in seconda piazza c'è Alfonso Signorini, con Enrico Mentana che si piazza sul gradino più basso del podio. Questi i primi nomi in classifica: Bruno Vespa 89.8% Alfonso Signorini: 86.3% Enrico Mentana: 81.3% Paolo Brosio: 77.9% Massimo Giletti: 76.9% ...

