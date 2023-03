Il sindaco di Crotone a Meloni | ' Venga da madre a vedere i corpi dei bambini morti'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «Ho visto tre-quattro bambini senza più vita arrivare con le onde. Li ho visti mentre li infilavano nelle sacche, n… - Adnkronos : Sindaco Crotone a Meloni: 'Venga qui da madre' . #Adnkronos - CorrCalabria : Il sindaco di #Crotone a @GiorgiaMeloni : «Venga qui da madre a vedere i bimbi morti» «Abbiamo aspettato una sett… - BinaryOptionEU : RT 'Sindaco Crotone a Meloni: 'Venga qui da madre' . #Adnkronos - wesud_news : Invito alla solidarietà: il sindaco di Crotone chiede la presenza della Presidente del Consiglio dopo la tragica vi… -

L'autore dell'appello è ildi, Vincenzo Voc e. Che ha scritto una lettera aperta alla Presidente del Consiglio. "L'ho vista piangere in una trasmissione, magari viene a commuoversi ...Un invito alla premier Giorgia Meloni a venire a'da madre' a vedere 'i corpi dei bambini morti nel naufragio'. L'autore dell'appello è ildi, Vincenzo Voce. Che ha scritto una lettera aperta alla Presidente del Consiglio. 'L'ho vista piangere in una trasmissione, magari viene a commuoversi anche qui sull'ultimo cadavere ...L'autore dell'appello è ildi, Vincenzo Voce . Che ha scritto una lettera aperta alla Presidente del Consiglio. "L'ho vista piangere in una trasmissione, magari viene a commuoversi ...

Naufragio migranti, sindaco Crotone: "Meloni venga qui da madre" Adnkronos

Ma è mancato il Governo, è mancata lei presidente”. E’ quanto scrive il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, in una lettera aperta indirizzata al presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ..."Questo popolo aspettava una testimonianza della presenza dello Stato, che è arrivata altissima dal Capo dello Stato. Ma è mancato il Governo, è mancata lei presidente”. E’ quanto scrive il sindaco di ...