Il Senatore Matera incontra i direttori generali dell’Asl e del San Pio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDoppio appuntamento per discutere di Sanità territoriale quello che ha visto impegnato ildi Fratelli d’Italia Domenico. Nella mattinata di Venerdì, infatti,hato dapprima il Dirigente dell’Azienda sanitaria locale, dottore Gennaro Volpe, e, poi, il Direttore generale dell’Azienda San Pio, dottoressa Maria Morgante. “Al dottore Volpe – spiega– ho chiesto una particolare attenzione rispetto alla questione della Salute mentale e delle relative articolazioni sul territorio e, da parte sua, ho raccolto l’impegno a preservare i servizi in essere con le stesse ubicazioni territoriali. Inoltre, il Dirigente Volpe mi ha anche fatto presente che è in via di implementazione la pianta organica con assunzioni e la stabilizzazione dei lavoratori che ...