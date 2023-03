Il San Pio querela la Fials | Ciarlo | “Non ci faremo intimidire”

(Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Mario, segretario provinciale della. Il 18 ottobre 2018, il Direttore Generale, dott. Renato Pizzuti, a mezzo stampa comunicava “che la Direzione strategica dell’Ospedale San Pio – e con essa gli uffici amministrativi – sono da tempo oggetto di un’attività persecutoria ed ostruzionistica da parte di una sigla sindacale, la(Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità), che, quasi quotidianamente inoltra all’A.O. una serie di note e richieste di informazioni sindacali, tutte a firma del Segretario Provinciale di Benevento Mario. Il predetto, inoltre, contestualmente invia all’A.G. e ad altri Enti Pubblici, nonché diffonde alla stampa le suddette note, anche in forma di esposti e denunce, esercitando in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TBGTNT : RT @angelicadisogno: - gevdime : RT @angelicadisogno: - supermanbeyond3 : RT @angelicadisogno: - giacomoallocca2 : RT @Angelo47394556: Non ti arrestino le molteplici difficoltà che,nel divin servizio, incontrerai di certo. Tieni per fermo che quanto più… - lisadagliocchib : RT @angelicadisogno: -

... nonchè per i fedeli in visita al santuario di, si chiede l'immediata revoca della delibera di Giunta in quanto dannosa per i servizi all'utenza che verrebbero fortemente compromessi e ...... le città e i servizi coinvolti di Kevin Carboni Il bot che ti permette di chattare con Padree ... La studiosa sta collaborando con i ricercatori dell'Autodesk Ai Lab diFrancisco per sviluppare ...L'evento riparte il 6 Marzo 2023 dalla regione Puglia L'Istituto ad ospitare la prima tappa sarà il VIII Circolo Didattico 'X' di Foggia (FG), la seconda tappa si svolgerà il 7 Marzo all'...

Prega.org: l'IA dei santi che ti permette di chattare con Padre Pio (e altri) WIRED Italia

L'operatore dovrà invece riqualificare e ampliare la scuola media De Filippo, da 14 a 19 aule, più laboratori e uno spazio polivalente.Dal 24 al 26 febbraio si sono tenute a Reggio Calabria le conferenze del prof. Giulio Fanti sulla Sacra Sindone dal titolo "La Scienza Rafforza la Fede" ...