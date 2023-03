Il ruolo del Pacemaker: ne parla Claudio Leoncini, responsabile di questa figura alla RomaOstia (Di sabato 4 marzo 2023) Roma – Chi è il Pacemaker in una gara? Cosa fa all’interno di un percorso di corsa e in particolar modo all’interno dei 21 km della RomaOstia? E’ una figura importante, introdotta dal movimento del running, per guidare i partecipanti di una gara su strada, a mantenere una certa andatura e a rispettare i loro tempi di percorrenza e quelli delle diverse onde che, una dopo l’altra, parte verso il traguardo. Il Faro online questa mattina lo ha chiesto al responsabile dei Pacemaker della RomaOstia. Presente al Salone delle Fontane, dove fino a domani è allestita CasaRomaOstia, il Villaggio Accoglienza per il ritiro dei pettorali e pacchi gara, dove sostano in queste ore le migliaia di runners che domani parteciperanno alla 48esima edizione ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 marzo 2023) Roma – Chi è ilin una gara? Cosa fa all’interno di un percorso di corsa e in particolar modo all’interno dei 21 km della? E’ unaimportante, introdotta dal movimento del running, per guidare i partecipanti di una gara su strada, a mantenere una certa andatura e a rispettare i loro tempi di percorrenza e quelli delle diverse onde che, una dopo l’altra, parte verso il traguardo. Il Faro onlinemattina lo ha chiesto aldeidella. Presente al Salone delle Fontane, dove fino a domani è allestita Casa, il Villaggio Accoglienza per il ritiro dei pettorali e pacchi gara, dove sostano in queste ore le migliaia di runners che domani parteciperanno48esima edizione ...

