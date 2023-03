Il quadro clinico di Cospito sta peggiorando rapidamente 

Leggi su agi

(Di sabato 4 marzo 2023) AGI - Ildi Alfredosi complica dopo che ha deciso di interrompere l'assunzione di integratori in seguito al rigetto della richiesta di revocargli il 41 bis da parte della Cassazione. Lo riferisce il medico Andrea Crosignani che l'ha visitato a Opera. "Per la prima volta l'ho visto molto stanco, è arrivato da solo al colloquio camminando sulle sue gambe ma si è seduto sul lettino ed era veramente affaticato" ha comunicato il medico all'avvocato Flavio Rossi Albertini. "Oltre all'acqua e al tè sta assumendo due cucchiai da minestra di zucchero e un cucchiaino di sale - prosegue -. Non sta più prendendo gli integratori col potassio e non prende le vitamine, invece continua a prendere un protettore gastrico. Riferisce dalla ripresa dello zucchero di avere avuto crampi addominali". Secondo quanto detto da ...