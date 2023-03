Il quadro clinico di Cospito sta peggiorando rapidamente 

(Di sabato 4 marzo 2023) AGI - Ildi Alfredosi complica dopo che ha deciso di interrompere l'assunzione di integratori in seguito al rigetto della richiesta di revocargli il 41 bis da parte della Cassazione. Lo riferisce il medico Andrea Crosignani che l'ha visitato a Opera. "Per la prima volta l'ho visto molto stanco, è arrivato da solo al colloquio camminando sulle sue gambe ma si è seduto sul lettino ed era veramente affaticato" ha comunicato il medico all'avvocato Flavio Rossi Albertini. "Oltre all'acqua e al tè sta assumendo due cucchiai da minestra di zucchero e un cucchiaino di sale - prosegue -. Non sta più prendendo gli integratori col potassio e non prende le vitamine, invece continua a prendere un protettore gastrico. Riferisce dalla ripresa dello zucchero di avere avuto crampi addominali". Secondo quanto detto da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiberataItalia : - ChiaraP44957827 : @Italian_Refugee I benefici che si ottengono dai sintomi possono essere molteplici e in qualsiasi quadro clinico - lunedi19 : @LuluMuchacha dipende sempre dal quadro clinico della persona, i criteri generali non sono applicabili a tutti. - AndyMontany : @grasderost azz... lo sciroccato mi ha bloccato tempo fa dopo che gli avevo illustrato il quadro clinico del suo st… - CordioliMirco : RT @vittobonfante: MIO ZIO STAVA MEGLIO, IL FRATELLO DI MIO PADRE, si stava curando dalla leucemia, a febbraio 2020 il quadro clinico era o… -

Le condizioni del onducente sono gravi: non sarebbe in pericolo di vita ma, alla luce del complessoe in attesa di ulteriori accertamenti diagonistici, in serata i medici del reparto ...I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all'evoluzione del'. Ngonge ha voluto rassicurare tutti attraverso il suo profilo Instagram, dove ha scritto: ' Niente di grave, ...Sono in corso anche alcuni accertamenti con l'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina per verificare ildei due e se fossero affetti da patologie. Si indaga dunque per ...

Il quadro clinico di Cospito sta peggiorando rapidamente AGI - Agenzia Italia

Proseguono le indagini dei Carabinieri per ricostruire quanto accaduto in un appartamento di via del Ghirlandaio a Trieste, dove un uomo di 84 anni avrebbe sparato alla moglie, sua coetanea, e poi si ...L’anarchico che era detenuto a Opera è stato di nuovo ricoverato. Verranno monitorati eventuali nuovi innalzamenti dei valori ematici ...