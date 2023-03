Il processo Covid è la vendetta di Crisanti: un retroscena sconcertante (Di sabato 4 marzo 2023) È il suo momento, di nuovo. Ed è una rivincita su colleghi e politici. Una vendetta, almeno nei toni, i suoi. Partiamo da Andrea Crisanti, d'improvviso professore di pandemie, poi consulente della Regione Veneto, alla fine senatore del Pd. Crisanti, subito escluso dal Comitato tecnico-scientifico nazionale ma comunque sempre sotto i riflettori. Crisanti che - sostengono i detrattori poi è volato troppo in alto, è stato attirato dalle sirene del Palazzo, ha perso la fiducia di Luca Zaia e a quel punto ha preso l'incarico di consulente della procura di Bergamo che indaga sulla mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, luoghi simbolo della tragedia. Le tre questioni su cui indagano i magistrati - ci arriviamo - sono la zona rossa, il piano pandemico ignorato e il focolaio nell'ospedale di Alzano. È un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) È il suo momento, di nuovo. Ed è una rivincita su colleghi e politici. Una, almeno nei toni, i suoi. Partiamo da Andrea, d'improvviso professore di pandemie, poi consulente della Regione Veneto, alla fine senatore del Pd., subito escluso dal Comitato tecnico-scientifico nazionale ma comunque sempre sotto i riflettori.che - sostengono i detrattori poi è volato troppo in alto, è stato attirato dalle sirene del Palazzo, ha perso la fiducia di Luca Zaia e a quel punto ha preso l'incarico di consulente della procura di Bergamo che indaga sulla mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, luoghi simbolo della tragedia. Le tre questioni su cui indagano i magistrati - ci arriviamo - sono la zona rossa, il piano pandemico ignorato e il focolaio nell'ospedale di Alzano. È un ...

