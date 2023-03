Il predestinato Thiago Motta non passa più per pazzo

(Di sabato 4 marzo 2023)insegue un pallone praticamente da quando ha iniziato a camminare. Da ragazzino, nelle strade di Saúde, un quartiere di San Paolo, scoprì quanto può essere forte il richiamo del calcio e da quella vocazione non si è mai discostato. Ha sempre letto il gioco prima degli altri, lui che era più veloce di pensiero che di gambe: il modo migliore per nascondere le proprie lacune. La chiamata del Barcellona era arrivata presto, durante il Sudamericano under 17. Un dirigente blaugrana si presentò in ritiro con la maglia di Rivaldo autografata ecapì in fretta cosa fare. A 16 anni, da solo, dall’altra parte del mondo, periniziò il lungo percorso verso una carriera di alto livello. Si stupiva vedendo Carles Rexach girato di spalle durante gli allenamenti: “Dal fruscio del pallone capiva se facevamo le ...

L'italo - brasiliano ha, da sempre, la fama di predestinato e l'interesse della sua ex squadra, battuta nell'ultimo turno di campionato, ne è la riprova: secondo gli esperti vedere Thiago Motta come allenatore dell'Inter

Inzaghi futuro incerto all'Inter: Thiago Motta avanza ma si sogna un Mourinho-bis, lo Special One ancora nerazzurro a 9,00 su Sisal.it Roma, 01 marzo 2023 – Seconda in campionato ...Bologna, 2 marzo 2023 – Che Thiago Motta, nel contesto del momento felice che sta vivendo il suo Bologna, sia etichettato come un allenatore 'predestinato' cominciano ad essere in tanti a pensarlo