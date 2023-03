Il poker di Sofia Goggia 

Leggi su agi

(Di sabato 4 marzo 2023) AGI -Goggia ha conquistato la quarta Coppa del mondo di discesa libera in virtù del secondo posto nella gara di Kvitfjell vinta dalla ‘reginetta' di casa Kajsa Vickhoff Lie. L'azzurra sulla pista ‘Olympiabakken' della località norvegese, ritornata nel Circo bianco femminile dopo 17 anni, è andata come sempre all'attacco ma al traguardo ha accusato 29 centesimi di ritardo rispetto alla norvegese che ha centrato la sua prima vittoria in carriera. Lie esattamente due anni fa sulle nevi italiane di Passo San Pellegrino si era gravemente infortunata ad una gamba. A completare il podio di giornata l'elvetica Corinne Suter a 41 centesimi dalla vincitrice. Quarta la slovena Ilka Stuhec a 61. Goggia, che quest'anno è stata costretta ad un'operazione alla mano a tempi di record, aveva conquistato la coppetta di discesa nel 2018, 2021 e 2022. Nella statistica delle ...