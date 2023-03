Il piano di pace della Cina per fermare la guerra in Ucraina non piace a nessuno (di G. Gramaglia) (Di sabato 4 marzo 2023) Nonostante un anno di guerra alle spalle, e centinaia di migliaia di vittime, ci sono ancora in giro Dottor Stranamore. Analizzando le parole e gli atti del presidente russo Vladimir Putin, esperti americani ed europei temono che la Russia, oltre a preparare un’offensiva di primavera sul terreno, voglia imporre un’escalation al conflitto e punti ad allargarlo alla Moldavia, dove l’entità autonoma filo-russa della Transnistria offre un’opportunità di reciproche provocazioni. E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky trova sempre occasione per rilanciare il carattere irriducibile della resistenza del suo popolo. Domenica 26 febbraio, nell’anniversario dell’annessione della Crimea da parte della Russia – era il 2014 –, scriveva su Telegram: «Ripristineremo la pace nella Penisola. Quella ... Leggi su tpi (Di sabato 4 marzo 2023) Nonostante un anno dialle spalle, e centinaia di migliaia di vittime, ci sono ancora in giro Dottor Stranamore. Analizzando le parole e gli atti del presidente russo Vladimir Putin, esperti americani ed europei temono che la Russia, oltre a preparare un’offensiva di primavera sul terreno, voglia imporre un’escalation al conflitto e punti ad allargarlo alla Moldavia, dove l’entità autonoma filo-russaTransnistria offre un’opportunità di reciproche provocazioni. E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky trova sempre occasione per rilanciare il carattere irriducibileresistenza del suo popolo. Domenica 26 febbraio, nell’anniversario dell’annessioneCrimea da parteRussia – era il 2014 –, scriveva su Telegram: «Ripristineremo lanella Penisola. Quella ...

