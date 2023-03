«Il piano anti Covid tenuto segreto per non allarmare», il fiume di accuse di Crisanti contro Cts, Conte e Speranza: chi sapeva dello tsunami in arrivo (Di sabato 4 marzo 2023) Un piano nazionale per affrontare un’emergenza pandemica esisteva, per quanto fermo al 2006, un «manuale di istruzione» che comunque aveva le indicazioni necessarie per affrontare una malattia a diffusione respiratoria come il Covid. Quel piano però, scrive il microbiologo Andrea Crisanti nella relazione di 83 pagine al centro dell’inchiesta per epidemia colposa della procura di Bergamo, fu secretato per «non allarmare» e «scartato a priori senza essere valutato dai principali organi tecnici del ministero, ai quali l’ex ministro Speranza fa riferimento quando afferma che il piano era datato e non costruito specificamente su un coronavirus ma su un virus influenzale». Una giustificazione secondo Crisanti «confezionata e coordinata a posteriori», perché ... Leggi su open.online (Di sabato 4 marzo 2023) Unnazionale per affrontare un’emergenza pandemica esisteva, per quanto fermo al 2006, un «manuale di istruzione» che comunque aveva le indicazioni necessarie per affrontare una malattia a diffusione respiratoria come il. Quelperò, scrive il microbiologo Andrea Crisnella relazione di 83 pagine al centro dell’inchiesta per epidemia colposa della procura di Bergamo, fu secretato per «non» e «scartato a priori senza essere valutato dai principali organi tecnici del ministero, ai quali l’ex ministrofa riferimento quando afferma che ilera datato e non costruito specificamente su un coronavirus ma su un virus influenzale». Una giustificazione secondo Cris«confezionata e coordinata a posteriori», perché ...

