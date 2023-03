Il percorso della prova femminile: Kopecky per il bis (Di sabato 4 marzo 2023) Tra le donne, saranno assenti sia Marta Cavalli sia Elisa Longo Borghini mentre andrà a caccia del bis consecutivo la belga Lotte Kopecky: da seguire ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 4 marzo 2023) Tra le donne, saranno assenti sia Marta Cavalli sia Elisa Longo Borghini mentre andrà a caccia del bis consecutivo la belga Lotte: da seguire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertoBurioni : In quel giorno si è cominciato un percorso che ha portato all'eliminazione della polio, che solo in Italia paralizz… - GiovanniCorte97 : @0208Peppe Ma scusate, siamo a Giugno e stiamo traendo le conclusioni della stagione? Può ancora succedere di tutto… - giampa201 : RT @SusannaPagani3: @GiorgiaMeloni @CalderoneMarina @SusannaCamusso @PpBombardieri @w_rizzetto @MEF_GOV #opzionedonnavogliamolaproroga #op… - Leisa02737625 : RT @Damiana1_: Eliminazione immeritatissima, adesso che sei fuori brillerai più che mai, tanto amore e sostegno per te, sempre. Sono davver… - SerPippo : RT @persempre_news: Tutto pronto per la #StradeBianche, la classica del Nord più al Sud d'Europa che apre ufficialmente il mese della class… -