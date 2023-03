Il peggio dei giornaloni sull’inchiesta Covid di Bergamo (Di sabato 4 marzo 2023) Non è difficile distinguere il garantismo quello vero, quello sancito dalla nostra Costituzione come elemento fondante di una società democratica e il garantismo peloso che dalle nostre parti, fin dai tempi del primo berlusconismo, viene utilizzato come clava. La riforma Cartabia, così amata dai garantisti pelosi, ci ha messo il resto, portandoci a vivere queste ultime 24 ore in cui l’ipocrisia è impossibile da non vedere ed è impossibile trattenersi dal commentarla. A Bergamo accade che vengano indagate persone che ricoprono o hanno ricoperto posizioni apicali: c’è un ex ministro della Salute, un ex presidente del Consiglio (e comunque leader di uno dei più importanti partiti italiani), il presidente di Regione Lombardia, un ex assessore regionale alla Sanità e persone che hanno deciso come affrontare una pandemia. Diceva la ministra Cartabia che in nome del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 4 marzo 2023) Non è difficile distinguere il garantismo quello vero, quello sancito dalla nostra Costituzione come elemento fondante di una società democratica e il garantismo peloso che dalle nostre parti, fin dai tempi del primo berlusconismo, viene utilizzato come clava. La riforma Cartabia, così amata dai garantisti pelosi, ci ha messo il resto, portandoci a vivere queste ultime 24 ore in cui l’ipocrisia è impossibile da non vedere ed è impossibile trattenersi dal commentarla. Aaccade che vengano indagate persone che ricoprono o hanno ricoperto posizioni apicali: c’è un ex ministro della Salute, un ex presidente del Consiglio (e comunque leader di uno dei più importanti partiti italiani), il presidente di Regione Lombardia, un ex assessore regionale alla Sanità e persone che hanno deciso come affrontare una pandemia. Diceva la ministra Cartabia che in nome del ...

