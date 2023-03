"Il Pd di Schlein non tentenna: sosterremo la resistenza ucraina", ci dice Gribaudo (Di sabato 4 marzo 2023) Che il tema della guerra sia delicatissimo, nel partito, lo sa. “Noi vogliamo tenere il partito unito e meno che mai creare inquietudini sul tema”. Poi però Chiara Gribaudo precisa: “Ma non è per questo che non cambieremo linea politica sull’ucraina”. No? “Lo facciamo perché siamo convintamente al fianco dei resistenti ucraini contro l’aggressione imperialista di Putin. Non ci sono dubbi né tentennamenti”, dice la deputata dem, sostenitrice della mozione Schlein. “Non cambiamo di una virgola il nostro posizionamento internazionale. L’Italia appartiene fieramente alla comunità di destino dell’Europa e per fortuna è nell’alleanza atlantica”. Parole di fermezza, dunque. Che però arrivano dopo giorni in cui, da esponenti vicini alla neo segretaria, si sono sostenute più che altro “le ragioni del ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 marzo 2023) Che il tema della guerra sia delicatissimo, nel partito, lo sa. “Noi vogliamo tenere il partito unito e meno che mai creare inquietudini sul tema”. Poi però Chiaraprecisa: “Ma non è per questo che non cambieremo linea politica sull’”. No? “Lo facciamo perché siamo convintamente al fianco dei resistenti ucraini contro l’aggressione imperialista di Putin. Non ci sono dubbi némenti”,la deputata dem, sostenitrice della mozione. “Non cambiamo di una virgola il nostro posizionamento internazionale. L’Italia appartiene fieramente alla comunità di destino dell’Europa e per fortuna è nell’alleanza atlantica”. Parole di fermezza, dunque. Che però arrivano dopo giorni in cui, da esponenti vicini alla neo segretaria, si sono sostenute più che altro “le ragioni del ...

