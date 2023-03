Il Pd di Elly si ispira all’Ulivo di Prodi per accomodare la sinistra con Conte (auguri!) (Di sabato 4 marzo 2023) Ne “La strada di Swann”, il primo volume della “Recherche”, Marcel Proust descrive un mondo, almeno esteriormente, consuetudinario, ripetitivo, piatto come la pianura di Combray, il luogo della prima parte del romanzo. Restando nell’assonanza, la strada di Elly Schlein suggerisce invece il contrario: con la nuova leader del Partito democratico siamo proprio fuori da ogni consuetudine, il suo futuro è destinato a inoltrarsi per una terra incognita, qui non si parla di socialismo comunque declinato (neppure di massimalismo in senso classico), e nemmeno di liberalismo democratico. Diciamo che il Partito democratico, mollati gli ormeggi di famiglia, non sa dove andare, eppure ci va appresso a questa laica-femminista-pacifista-ambientalista estranea ai dettami classici della sinistra italiana (ed è una bizzarria della storia che gli ultimi epigoni di quella ... Leggi su linkiesta (Di sabato 4 marzo 2023) Ne “La strada di Swann”, il primo volume della “Recherche”, Marcel Proust descrive un mondo, almeno esteriormente, consuetudinario, ripetitivo, piatto come la pianura di Combray, il luogo della prima parte del romanzo. Restando nell’assonanza, la strada diSchlein suggerisce invece il contrario: con la nuova leader del Partito democratico siamo proprio fuori da ogni consuetudine, il suo futuro è destinato a inoltrarsi per una terra incognita, qui non si parla di socialismo comunque declinato (neppure di massimalismo in senso classico), e nemmeno di liberalismo democratico. Diciamo che il Partito democratico, mollati gli ormeggi di famiglia, non sa dove andare, eppure ci va appresso a questa laica-femminista-pacifista-ambientalista estranea ai dettami classici dellaitaliana (ed è una bizzarria della storia che gli ultimi epigoni di quella ...

