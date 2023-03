Il Passo della Manina, un valico fra la Val di Scalve e il Rifugio Mirtillo (Di sabato 4 marzo 2023) Valbondione. La cappella dedicata alla Madonna Pellegrina si staglia fra le montagne che dividono la Val Seriana e la Val di Scalve. Il silenzio la fa completamente da padrona e gli unici rumori che si possono ascoltare sono i piedi che si immergono nella neve e il vento che sferza gelido tutti coloro che provano a raggiungere il Passo della Manina. Un valico particolarmente amato dagli appassionati di montagna, ma per secoli ha rappresentato un passaggio fondamentale per consentire di passare da una vallata all’altra, aprendo così la strada verso il vicino territorio bresciano. Utilizzato per il trasferimento del bestiame così come per il commercio del ferro e dello zinco (estratto dalle miniere circostanti), il Passo è diventato un punto di passaggio obbligatorio per uno dei trekking ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 marzo 2023) Valbondione. La cappella dedicata alla Madonna Pellegrina si staglia fra le montagne che dividono la Val Seriana e la Val di. Il silenzio la fa completamente da padrona e gli unici rumori che si possono ascoltare sono i piedi che si immergono nella neve e il vento che sferza gelido tutti coloro che provano a raggiungere il. Unparticolarmente amato dagli appassionati di montagna, ma per secoli ha rappresentato un passaggio fondamentale per consentire di passare da una vallata all’altra, aprendo così la strada verso il vicino territorio bresciano. Utilizzato per il trasferimento del bestiame così come per il commercio del ferro e dello zinco (estratto dalle miniere circostanti), ilè diventato un punto di passaggio obbligatorio per uno dei trekking ...

