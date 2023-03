Il Parma sbanca Reggio

(Di sabato 4 marzo 2023) Pisa-Palermo 1-1Il Pisa pareggia per 1-1 con il Palermo e aggancia momentaneamente la Reggina al quinto posto. Il Palermo domina nel primo tempo, ma al 32? Brunori si fa parare un rigore da Nicolas concesso per un fallo di Esteves su Di Mariano. Terzo penalty respinto dal portiere brasiliano. La musica però non cambia e il Palermo passa con un pallonetto di Di Mariano su assist di Verre. Nella ripresa il Pisa ci mette maggiore volontà anche grazie ai cambi. Proprio dai due nuovi entrati nasce il pari al 41?: sponda di Masucci, controllo e tiro di Sibilli all’incrocio dei pali dove Pigliacelli non può arrivare. Nel finale Gliozzi sfiora il sorpasso ma il risultato alla fine è giusto. Reggina-0-1 Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : La legge di Grosso e il trenino di Mignani verso la A: Il Frosinone sbanca la Spal e riscatta il ko interno con il… - MomentiCalcio : Il #Parma compie un nuovo tonfo, il #Pisa sbanca il #Tardini - sportface2016 : #SerieB: il #Pisa sbanca il Tardini, un gol di #Touré stende il #Parma - psb_original : Il Pisa sbanca il 'Tardini': col Parma la decide Touré #SerieB - psb_original : Il Pisa sbanca il 'Tardini': col Parma la decide Touré #SerieB -

Il primo tentativo arriva dalla Reggina al 12 con Menez [] L'articolo Ci pensa il Mudo: ilil Granillo, Reggina battuta 0 - 1 sembra essere il primo su ilParmense.net....... REGGINA -0 - 1 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, ARRIVEDERCI DALLA REDAZIONE DI CALCIOMAGAZINE SECONDO TEMPO FINE PARTITA, REGGINA -0 - 1: Al triplice fischio finale, ilil ...Ennesima sconfitta del 2023 per la Reggina di Pippo Inzaghi . Amaranto incapaci di arrestare l'emorragia di risultati, contro ilal Granillo arriva il 7 ko nelle 9 gare giocate dopo la sosta di fine anno. Decide una rete di Vasquez a metà ripresa, Le scelte iniziali Inzaghi dopo il turn - over di Cosenza ritorna alla ...

Ci pensa il Mudo: il Parma sbanca il Granillo, Reggina battuta 0-1 Luca Galvani

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, misurazione e marketing (con annunci personali ...Il Parma si aggrappa a Franco Vazquez. L'ottavo gol stagionale del Mudo consente a Buffon e compagni di sbancare il campo della Reggina per un andamento complessivo che nelle ultime giornate viaggia ...