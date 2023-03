Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica, gelosa di Marcello e Adelaide, rompe con Ferdinando (Di sabato 4 marzo 2023) Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda presto su Rai1. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Ludovica deciderà di annullare il fidanzamento con Ferdinando. Il Torrebruna deciderà di vendicarsi? Leggi su comingsoon (Di sabato 4 marzo 2023) Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de Ilin onda presto su Rai1. Ledella Soap ci rivelano chedeciderà di annullare il fidanzamento con. Il Torrebruna deciderà di vendicarsi?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiagr59 : @MadameA02 Perché le merendine che erano 6 x pacco da mo' che sono 5... Non aumentano il prezzo ma diminuiscono il… - seaofpassion_ : @lavaneradi Forse le bellezze del paradiso sono nascoste nell'anima delle persone. Vanessa ?? - Raffytrevizzaro : @deliaduranoff @deliasupporter @DurelliForever avevo fatto delle urla che tra un pò mi sentiva il paradiso,mi manch… - IMnomedelpiatto : @Crez98 Al paradiso delle signore, gli tirerei una stecca in faccia - MiticoPanda : @MiticoPanda #uominedonne #GrandeFratelloVip #Juventus Per info su Gossip e Altro cliccate qui… -