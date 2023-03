Il New York Times racconta Elly, "la donna che scuote la politica italiana" (Di sabato 4 marzo 2023) AGI - "La donna che scuote la politica italiana (e no, non è il nuovo primo ministro)" è il titolo di un lunghissimo "ritratto del sabato" dedicato dal New York Times a Elly Schlein, "figlia di un padre ebreo americano". La nuova segretaria del Pd, scrive il quotidiano progressista Usa, "vuole rilanciare l'opposizione di centro-sinistra a Giorgia Meloni, sempre che il suo partito riesca a sopravvivere". "È difficile incarnare il cambiamento in Italia più della signora Schlein", secondo il ritratto firmato dal corrispondente da Roma del quotidiano newYorkese, Jason Horowitz. Con la sua vittoria alle primarie del Pd, "ha catapultato l'Italia, che a lungo è sembrata un Paese per vecchi, in un territorio nettamente diverso. Una donna ... Leggi su agi (Di sabato 4 marzo 2023) AGI - "Lachela(e no, non è il nuovo primo ministro)" è il titolo di un lunghissimo "ritratto del sabato" dedicato dal NewSchlein, "figlia di un padre ebreo americano". La nuova segretaria del Pd, scrive il quotidiano progressista Usa, "vuole rilanciare l'opposizione di centro-sinistra a Giorgia Meloni, sempre che il suo partito riesca a sopravvivere". "È difficile incarnare il cambiamento in Italia più della signora Schlein", secondo il ritratto firmato dal corrispondente da Roma del quotidiano newese, Jason Horowitz. Con la sua vittoria alle primarie del Pd, "ha catapultato l'Italia, che a lungo è sembrata un Paese per vecchi, in un territorio nettamente diverso. Una...

