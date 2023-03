Il New York Times incorona Elly Schlein come anti-Meloni. E lei sull’Ucraina dice: “Non sono d’accordo col M5s, invio armi ora necessario” (Di sabato 4 marzo 2023) Il New York Times la presenta come la nuova anti-Meloni, Elly Schlein ringrazia e prende le distanze dalla posizione del Movimento 5 stelle sull’Ucraina, pur vedendolo come un alleato per vincere le prossime elezioni. “Non sono d’accordo”, spiega parlando al quotidiano americano. E sottolinea che ha votato per mandare armi per tutto quest’anno “perché ora è necessario“. Schlein sulla questione scegli quindi di confermare la linea del Pd di Enrico Letta, seppure durante la campagna per le primarie dem avesse sostenuto una posizione più sfumata, dicendo ad esempio che “non possiamo attendere che cada l’ultimo fucile per costruire la via ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Il Newla presentala nuovaringrazia e prende le distanze dalla posizione del Movimento 5 stelle, pur vedendoloun alleato per vincere le prossime elezioni. “Non”, spiega parlando al quotidiano americano. E sottolinea che ha votato per mandareper tutto quest’anno “perché ora è“.sulla questione scegli quindi di confermare la linea del Pd di Enrico Letta, seppure durante la campagna per le primarie dem avesse sostenuto una posizione più sfumata,ndo ad esempio che “non possiamo attendere che cada l’ultimo fucile per costruire la via ...

