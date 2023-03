Il New York Times: «il futuro è il calcio libero di Spalletti, non riduce Kvara e Osimhen a burattini” (Di sabato 4 marzo 2023) Il New York Times racconta la crisi del calcio posizionale, il calcio con i moduli, con i sistemi fissi di gioco, con i movimenti codificati dei calciatori. Nella sua newsletter settimanale Rory Smith che tutto è in trasformazione, anche il calcio e che oggi quell’approccio – che ha caratterizzato tre decenni – sta sbiadendo. Quei numerini – 4-3-3-, 5-3-2 – sono appunto formule che non dicono più granché del comportamento in campo di una squadra. La maggior parte delle squadre adotterà un sistema quando ha la palla e un altro senza palla. Sempre più spesso, molti cambieranno i loro approcci nel corso della partita, reagendo anche alle contromisure degli avversari. Il Nyt cita Thiago Motta. Ogni manager avrà un senso diverso di ciò che ciascuno di quei moduli significano. Come ha detto Thiago Motta, il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 marzo 2023) Il Newracconta la crisi delposizionale, ilcon i moduli, con i sistemi fissi di gioco, con i movimenti codificati dei calciatori. Nella sua newsletter settimanale Rory Smith che tutto è in trasformazione, anche ile che oggi quell’approccio – che ha caratterizzato tre decenni – sta sbiadendo. Quei numerini – 4-3-3-, 5-3-2 – sono appunto formule che non dicono più granché del comportamento in campo di una squadra. La maggior parte delle squadre adotterà un sistema quando ha la palla e un altro senza palla. Sempre più spesso, molti cambieranno i loro approcci nel corso della partita, reagendo anche alle contromisure degli avversari. Il Nyt cita Thiago Motta. Ogni manager avrà un senso diverso di ciò che ciascuno di quei moduli significano. Come ha detto Thiago Motta, il ...

