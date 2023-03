Il naufragio di Cutro: trovato il corpo di un altro bambino (Di sabato 4 marzo 2023) AGI - Sono ormai 69 le vittime del naufragio di Cutro. All'alba i volontari della protezione civile e i vigili del fuoco hanno trovato sulla battigia il corpo di un bambino. Anche la salma dell'ultima vittima verrà trasferita al palazzetto dello sport, dove è stata allestita la camera ardente, in attesa che vengano celebrati i funerali e rimpatriate le salme. Il governo italiano si farà carico delle spese. Nel frattempo proseguono le indagini per accertare eventuali responsabilità nei soccorsi, oltre alle accuse che vengono mosse agli scafisti già arrestati. In particolare è la ricostruzione della catena di comando di guardia di finanza e guardia costiera che interessa la procura della Repubblica di Crotone. Mentre si cercano ancora 56 dispersi, le due forze che opera in mare forniscono versioni ... Leggi su agi (Di sabato 4 marzo 2023) AGI - Sono ormai 69 le vittime deldi. All'alba i volontari della protezione civile e i vigili del fuoco hannosulla battigia ildi un. Anche la salma dell'ultima vittima verrà trasferita al palazzetto dello sport, dove è stata allestita la camera ardente, in attesa che vengano celebrati i funerali e rimpatriate le salme. Il governo italiano si farà carico delle spese. Nel frattempo proseguono le indagini per accertare eventuali responsabilità nei soccorsi, oltre alle accuse che vengono mosse agli scafisti già arrestati. In particolare è la ricostruzione della catena di comando di guardia di finanza e guardia costiera che interessa la procura della Repubblica di Crotone. Mentre si cercano ancora 56 dispersi, le due forze che opera in mare forniscono versioni ...

