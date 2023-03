Il Napoli volta pagina dopo il ko con la Lazio (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPerdere la prima partita dell’anno in casa, prendere comunque l’incitamento e gli applausi del ‘Maradona’, poi andare negli spogliatoi in silenzio, con la testa bassa. E’ finita così la serata del Napoli dopo il ko per 1-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri, l’uomo che sfiorò lo scudetto nel 2018 e che ieri ha vinto con merito ma che ha anche ammesso di ‘invidiare’ la corsa al titolo di questo Napoli. Il ko non mette a rischio la corsa degli azzurri che oggi possono al massimo essere avvicinati a -15 punti da Inter e Milan quando mancano 13 partite alla fine del campionato, un baratro che sembrerebbe davvero incolmabile. Ma il ko dà nuovi stimoli di concentrazione a Osimhen e compagni. Lo aveva detto chiaramente Spalletti nella conferenza stampa pre-Lazio, alla domanda se la ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPerdere la prima partita dell’anno in casa, prendere comunque l’incitamento e gli applausi del ‘Maradona’, poi andare negli spogliatoi in silenzio, con la testa bassa. E’ finita così la serata delil ko per 1-0 contro ladi Maurizio Sarri, l’uomo che sfiorò lo scudetto nel 2018 e che ieri ha vinto con merito ma che ha anche ammesso di ‘invidiare’ la corsa al titolo di questo. Il ko non mette a rischio la corsa degli azzurri che oggi possono al massimo essere avvicinati a -15 punti da Inter e Milan quando mancano 13 partite alla fine del campionato, un baratro che sembrerebbe davvero incolmabile. Ma il ko dà nuovi stimoli di concentrazione a Osimhen e compagni. Lo aveva detto chiaramente Spalletti nella conferenza stampa pre-, alla domanda se la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 1 - Il Napoli ha perso al Maradona un match di Serie A per la prima volta dal 10 aprile 2022; da allora, i partenop… - pisto_gol : Il #Napoli cade per la 2^volta contro un’ottima #Lazio, che #Sarri ha disposto alla perfezione per neutralizzare il… - gippu1 : Per la prima volta nella storia degli ottavi della #ChampionsLeague l'Italia ottiene tre vittorie all'andata senza… - afspagnuolo : @luigi_lb7 Avvoca': Salvate il soldato Ryan L'ora più buia La Grande Guerra C'era una volta in America Apocalypse n… - gioaruta : RT @angelo_forgione: «Io sono un uomo del Sud nonostante sia nato a #Bologna. Credo che la cicogna era cieca in quel momento. Ma la prossim… -