Il Napoli non cada nella trappola dei record e dello stravincere (Di sabato 4 marzo 2023) Ci sono tre cose che possono preoccupare rispetto alla sconfitta di ieri, due di carattere tecnico/tattico, e cioè interna alla partita, una – quella di maggiore interesse e rilevanza – estranea alla partita. Le prime due sono fin troppo facili da rilevare ed analizzare. La prima è che se, giustamente, per evitare di andare ad imbottigliarti nel traffico che Sarri ha creato in mezzo al campo tramite l’opposizione di una enorme densità di uomini dietro alla linea del pallone che fosse in grado di tagliare fuori ogni linea di passaggio avversaria (a proposito: bella lezione ha dato lo stesso Sarri a quelli che lo ritenevano incapace di impostare il match al di fuori della propria ortodossia tattica), decidi di giocare la partita sugli esterni alti….. … ecco se decidi questo e, tuttavia, gli interni di centro campo che devono aiutare questi a liberarsi dei raddoppi di marcatura o che ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 marzo 2023) Ci sono tre cose che possono preoccupare rispetto alla sconfitta di ieri, due di carattere tecnico/tattico, e cioè interna alla partita, una – quella di maggiore interesse e rilevanza – estranea alla partita. Le prime due sono fin troppo facili da rilevare ed analizzare. La prima è che se, giustamente, per evitare di andare ad imbottigliarti nel traffico che Sarri ha creato in mezzo al campo tramite l’opposizione di una enorme densità di uomini dietro alla linea del pallone che fosse in grado di tagliare fuori ogni linea di passaggio avversaria (a proposito: bella lezione ha dato lo stesso Sarri a quelli che lo ritenevano incapace di impostare il match al di fuori della propria ortodossia tattica), decidi di giocare la partita sugli esterni alti….. … ecco se decidi questo e, tuttavia, gli interni di centro campo che devono aiutare questi a liberarsi dei raddoppi di marcatura o che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Meloni fa il CdM a Cutro come Berlusconi a Napoli e L’Aquila, è brava a fare la vittima, ad attaccare le opposizion… - annatrieste : E non pronunciamo la parola scudetto e 'Eh ma a Napoli state ancora al Medioevo con questa scaramanzia' e la pronun… - ElenarussoTW : Stu Cor T’apparten anche tu che leggi e non sei di #napoli @LeCapresi - albewowish_ : RT @FabrizioFERRARl: La 1ªpartita di #Marzo non porta fortuna a #Spalletti: come nel 2022 (Napoli-Milan) la perde 0-1 al #Maradona dopo 8 r… - giovann81352297 : @sscnapoli @sscnapoli_br Non l'ho messa quando il Napoli vinceva ovunque e con chiunque,la metto dopo una sconfi… -