(Di sabato 4 marzo 2023) Dopo due sconfitte consecutive ilritrova i tre punti e si impone per 2 - 1 contro l'grazie alle reti Ciurria e Izzo: Satriano realizza il momentaneo pareggio degli ospiti a inizio ...

Tre minuti dopo il Monza ha addirittura la chance del raddoppio con Carlos Augusto, ma il suo destro a giro termina di poco alto. Nella ripresa l'Empoli rialza subito la testa dopo il deludente... Che prosegue oggi con altre tre partite: Monza-Empoli (ore 15), Atalanta - Udinese (18) e Fiorentina - Milan (20.45). Domenica si riparte alle ore 12.30 con Spezia - Verona, uno scontro diretto...

Il Monza riparte e sente profumo d'Europa. Empoli sconfitto Tiscali

Dopo due sconfitte consecutive il Monza ritrova i tre punti e si impone per 2-1 contro l'Empoli grazie alle reti Ciurria e Izzo: Satriano realizza il momentaneo pareggio degli ospiti a inizio secondo ...La prima vera emozione arriva quando l' Empoli va in gol con Satriano, ma il Var annulla. E' valida, invece, la rete del vantaggio della squadra di Palladino; la realizza Ciurria con una conclusione c ...