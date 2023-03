Il Mississippi ha vietato la vendita di auto elettriche? Non è esattamente così

Leggi su moltouomo

(Di sabato 4 marzo 2023) Ilha deciso di andare in decisa controtendenza rispetto al resto degli Stati Uniti sull’elettrica? In apparenza sembra. Lo Stato posizionato sulla costa orientale, infatti, ha appena approvato un disegno di legge che vieta l’apertura di nuovi store ai costruttori di, a meno che non osservino le stesse regole cui devono rispondere quelle tradizionali. Si tratta di un provvedimento destinato a far discutere l’opinione pubblica, ma che è stato inteso dai politici locali come una vera e propria risposta a Tesla. Andiamo a vedere perché e a cercare di capire cosa stia bollendo in pentola. Cosa sta accadendo nel? Il piccolo stato delha deciso di vietare gli store dedicati alladi ...