Il Milan perde 2-1 a Firenze: il rischio in vista della Champions (Di sabato 4 marzo 2023) Nico Gonzalez e Jovic decidono la partita: la Fiorentina batte 2-1 il Milan. Commozione al Franchi che ha omaggiato Davide Astori scomparso il 4 marzo del 2018 Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 marzo 2023) Nico Gonzalez e Jovic decidono la partita: la Fiorentina batte 2-1 il. Commozione al Franchi che ha omaggiato Davide Astori scomparso il 4 marzo del 2018

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosad24 : RT @anperillo: Il #Milan perde a Firenze. Sesta sconfitta per i rossoneri di #Pioli, che restano a ?1??8?? dal #Napoli ???? #SerieA #Fiorenti… - sololagiuli : RT @PeppeMur84: E pure il Milan perde... Resto convinto che l'unica squadra, in condizioni normali senza penalizzazioni assurde e farse ri… - misslg__ : giornata pesante, pensieri del cazzo, il milan perde, tu non ci sei, febbre a 39 ora ditemi voi - fvk_cl : Atalanta che pareggia Milan che perde conoscendo quei fessi vedrete come non se ne approfitteranno domani - jaretto8 : Dopo il Napoli, il Milan che perde. Indovinate domani chi perderà a giro -